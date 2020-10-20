Oyuncu Jeff Bridges, lenf kanserine yakalandığını duyurdu

ABD’li oyuncu Jeff Bridges, Twitter’dan, kendisine lenf kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter gönderisinde, başrolünü oynadığı kült film ‘The Big Lebowski’ye atıfta bulunan Bridges şunları yazdı:

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”Ahbap’ın (The Dude) da diyeceği gibi: Yeni haltlar ortaya çıkmalı.

Bana lenfoma teşhisi kondu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibim olduğu ve prognozumun iyi olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.

Tedaviye başlıyorum ve sizi iyileşme sürecimden haberdar edeceğim.”

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Bridges, aynı konuyla ilgili ikinci bir tweet ile destekçilerine teşekkür etti ve onları yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik ederek, Amerikan vatandaşlarına oy kullanmakla ilgili her türlü bilgiyi veren ve yardımı yapan, Vote.org web sitesinin bağlantısını verdi:

”Ailemin ve arkadaşlarımın sevgisi ve desteği için çok minnettarım.

Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim ve şimdi siz yanımdayken söyleyeyim, lütfen oy kullanmaya gitmeyi unutmayın. Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz. http://Vote.org

Sevgiler, Jeff”