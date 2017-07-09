Oyuncu İlker Ayrık’tan Gülmen ve Özakça’ya ‘selam’: Kız olursa Nuriye, erkek olursa Semih

Oyuncu İlker Ayrık, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya, sunduğu televizyon programından ‘selam gönderdi’.
OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, eylemlerinin 126’ıncı gününde.
Ayrık, FOX TV’de sunduğu ‘Saatli İlker Ayrık Takvimi’ programının ‘Doğacak çocuklara isim önerisi’ bölümünde Nuriye ve Semih isimlerini söyledi ve “İsimleriyle yaşasınlar” dedi.
#saatliilkerayrıktakvimi 'nde doğacak çocuklar için isim önerilerimiz… @saatliiatakvimi @pervasizyapim #NuriyeVeSemih pic.twitter.com/3ieSL17xGm
— ilker Ayrık (@pervasiz) July 8, 2017