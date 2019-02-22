Oyuncu Güven Hokna, DSP’nin Üsküdar adayı

Demokratik Sol Parti (DSP), İstanbul’un Üsküdar ilçesine oyuncu Güven Hokna’yı aday gösterdi.

CHP’den istifa eden ünlü siyasetçilerin ikinci durağı olarak anılan DSP, Hokka’nın adaylığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Hokka’nın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la birlikte çektirdiği fotoğraf paylaşılırken “Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbul’umuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar’dan adayımız oldu. Üsküdar’a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar” ifadeleri kullanıldı.

Reklam

Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup 35 yıl Devlet Tiyatroları’nda çalışan 73 yaşındaki oyuncu, bugüne dek ‘Eşkıya’, ‘İkinci Bahar’ ve ‘Yaprak Dökümü’ gibi popüler yapımlarda yer aldı.