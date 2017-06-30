Oyuncu Ferhan Şensoy isyan etti: Nuriye ve Semih’in işine dönmesini herkes istemeli

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘isyan ettiğini’ söylediği bir çağrı yayınladı.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci grevin 114’üncü gününde.

Sözcü’nün aktardığına göre, Şensoy bir notla paylaştığı mesajında, “Nuriye ve Semih’e yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa isyan ediyorum. Tezelden işlerine geri dönmelerini istiyorum ve herkesin bunu istemesini istiyorum” dedi.