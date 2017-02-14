Oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan şoföre tahliye kararı

Trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Maslak semtindeki Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı’nda meydana gelen kazada Şaki direksiyon hakimiyetini kaybederek Tosun’un kullandığı araca çarpmıştı.

Tosun, tavan kısmı çöken aracının içinde sıkışmıştı. Bir saat sonra Tosun araçtan çıkarılmış, ancak yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

İfadesinde “Çok hızlı değildim. Yağmur da yağıyordu. Bir su birikintisi vardı. Oraya girerken frene bastım. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” diyen Şaki tutuklanmıştı.

Dokuz yıla kadar hapsi isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Şaki hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Tosun’un ölümüyle ilgili davanın bugün görülen ikinci duruşmasında mahkeme Şaki’nin tahliyesine karar verdi.