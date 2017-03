Oyuncu Emma Watson, kapak pozu eleştirilerine ‘set çekti’: Feminizm, özgürce hareket edebilmektir

Cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmalarla da bilinen Britanyalı oyuncu Emma Watson, Vanity Fair dergisi için çektirdiği pozun ardından feminizme bakışını sorgulayan eleştirilere yanıt verdi: “Feminizm, özgürce hareket edebilmektir.”

Derginin mart sayısının piyasaya çıkmasından sonra tartışmalar başlamış, ünlü oyuncu memelerinin göründüğü bir fotoğraf nedeniyle ‘feminizmin ilkelerine aykırı davranmak’la eleştirilmişti.

Bu fotoğrafla kadınların seks objesi haline getirilmesine ‘destek vermek’le suçlanan Watson, eleştirilere 17 Mart tarihinde vizyona girecek yeni filmi ‘Beauty and the Beast’in tanıtımı için yapılan söyleşide yanıt verdi.

Guardian’da yer alan habere göre Watson sözlerine “Feminizmin tanımıyla ilgili bu denli yanlış değerlendirmenin olması beni şaşırtıyor” diye başladı.

Feminizmin kadınlara seçme hakkı vermek olduğunu söyleyen Britanyalı oyuncu şöyle devam etti: “Feminizm kadınların birbirine zarar vermesi için kullanılacak bir sopa değildir. Feminizm özgürlüktür ve özgürce hareket edebilmektir. Feminizm eşitlikle ilgilidir. Hem feminist olup hem böyle fotoğrafları çektiremeyeceğimi söylüyorlar. Memelerimin bu konuyla ilgisini anlayamıyorum.”



Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi için çalışan Watson, aynı zamanda cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapan ‘HeforShe’ platformunun kurucularından biri.

‘Harry Potter’ serisindeki ‘Hermione Granger’ karakteriyle yıldızlaşan Watson, 2014 yılında dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın, “Kadınlar iffetli olacak, herkesin içinde kahkahalar atmayacak” sözlerine ‘Direnkahkaha‘ notuyla birlikte kahkaha atarken bir fotoğrafını paylaşarak karşılık vermişti.

Watson Twitter hesabından Taksim’de Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek amacıyla düzenlenen mini etekli eylemin haber linkini de “Yürüyün Türk erkekleri” mesajıyla paylaşmıştı.

Britanyalı oyuncu ayrıca, cinsiyet eşitliği üzerine akademik çalışmalar yapabilmek için Hollywood’daki kariyerine bir sene ara verdiğini geçen yıl açıklamış ve kendisini ‘feminizm’ ve ‘Nazizm’ sözcüklerinin birleşiminden oluşan ‘feminazi’ olarak tanımlayan insanları umursamadığını söylemişti.