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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Deniz Çakır’a ‘düşmanlığa tahrik’ten verilen takipsizlik kaldırıldı

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Deniz Çakır hakkında, Zorlu AVM’daki Vakkorama Cafe’de otururken tartıştığı bir grup üniversiteliye başörtüleri nedeniyle hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Çakır, iddiayı reddetmişti.

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Çakır’a ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamaları yöneltilmişti. Savcılık, ‘hakaret’ dışındaki iki suç için takipsizlik kararı vermişti.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre Çakır’dan şikayetçi olanlar, savcılığın kararına itiraz etti.

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İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kabul etti. Çakır ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan da soruşturulacak.

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