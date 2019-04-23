Oyuncu Deniz Çakır’a bir yıla kadar hapis talebi

Oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkın bir kesimini din ve mezhep farklılığına dayanarak aşağılamak’ iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Deniz Çakır hakkında, geçen yılın aralık ayında Zorlu AVM’daki Vakkorama Cafe’de otururken tartıştığı bir grup üniversiteliye başörtüleri nedeniyle hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Çakır, iddiayı reddetmişti.



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Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, Çakır hakkında soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede Çakır için, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi. Oyuncuya bir yıla kadar hapis cezası istendi.

Çakır’ın gelecek günlerde asliye ceza mahkemesinde duruşmaya çıkması bekleniyor.