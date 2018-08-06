Oyuncu Cüneyt Arkın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AA’ya konuşan Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, Arkın’ın dün yoğun bakımda tedaviye alındığını söyledi.

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Oyuncunun tedavisinin sürdüğünü aktaran Narlı,“Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için ‘iyi’ ve ‘kötü’ herhangi bir şey diyemiyorum, çok erken” dedi.

Arkın, İstanbul Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılmıştı.