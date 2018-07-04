Oyuncu Berna Laçin’in idam paylaşımına ‘dini değerleri aşağılama’ soruşturması

İdam tartışmalarına dair Twitter’dan bir paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.

Laçin, 3 Temmuz’da Twitter’dan “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” diye yazarak çocuk istismarıyla mücadelede idamdan farklı bir yol önerdi.

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Oyuncu, kendisine tepki gösterilmesinin ardından, sözlerine ‘açıklık getirdi.’

Laçin, Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, dinle ilgili tek kelime etmediğini, Medine’nin bugünkü toplum düzeninden bahsettiğini dile getirdi. Oyuncu, “İsveç’le ilgili bir şey desek Hristiyanlara mı laf etmiş oluyoruz?” diye sordu.

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AA’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı, bugün oyuncu hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılığın yazılı açıklamasında, Laçin’in Twitter paylaşımının ‘halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette’ olduğu iddia edilerek, yazıya yoğun tepkilerin geldiği ifade edildi.