Oyuncu Berna Laçin’in beraatine savcılıktan itiraz

İstanbul Anadolu başsavcılığı, idam tartışmaları sürerken yaptığı Twitter paylaşımı nedeniyle yargılanan oyuncu Berna Laçin’e verilen beraat kararına itiraz etti.

Laçin, geçen yılın kasım ayında idam cezasının geri gelmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Twitter’da “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” diye yazmıştı. Laçin’e‘halkın dini değerlerini alenen aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu geçen ay beraat etmişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan savcılık, paylaşıma yoğun tepki geldiğini belirterek daha sonra oyuncu hakkında açılan davada beraat kararı verildiğini kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.”