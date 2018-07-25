Oyuncu Berna Laçin’e ‘Medine tweeti’ nedeniyle hapis cezası istendi

Oyuncu Berna Laçin hakkında, idam cezasıyla ilgili tartışmalar sırasında attığı tweet nedeniyle ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çocuk istismarına karşı idam cezasının geri getirilmesi için kampanya başlatılması üzerine Berna Laçin, 3 Temmuz’da Twitter’dan “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” yazmıştı.

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Laçin tepkiler üzerine dinle ilgili tek kelime etmediğini ve Medine’nin bugünkü durumundan bahsettiğini belirterek “İsveç’le ilgili bir şey desek Hristiyanlara mı laf etmiş oluyoruz?” diye sormuştu.