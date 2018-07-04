Oyuncu Beren Saat’ten çağrı: Ülkede huzur istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin

Oyuncu Beren Saat “Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın” çağrısında bulundu.

Ranini.tv’nin aktardığına göre, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin Fransa’da yayınlanmaya başlamasıyla bu ülkede gündemde yer edinen oyuncu Beren Saat, Fransız Le Figaro gazetesine mülakat verdi.

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Vedat Türkali’nin romanından uyarlanan bu dizide neden rol aldığıyla ilgili soruya “Tecavüz edenlerin kurbanlarıyla evlenmesi halinde cezadan kurtulmasıyla ilgili kanunun aleyhinde. Tecavüze uğrayan genç bir kadının dokunaklı hikayesi ve Türk muhafazakarlılığıyla yüzleşmesi beni derinden etkiledi” diye cevap veren Saat, kendisine dünya çapındaki kadın hareketi #MeToo’nun sorulması üzerine, Türkiye’de de benzer bir hareketin Özgecan Aslan cinayeti sonrasında yaşandığını belirtti.

Psikoloji öğrencisi Özgecan Aslan 2015’te Mersin’de tecavüze direndiği için vahşice öldürüldükten sonra yakılmıştı.

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‘Eşi görülmemiş bu barbarlığın ardından’ Özgecan hakkında yazmaya ve gösterilere katılmaya karar verdiğini dile getiren Saat, ardından yavaş yavaş sosyal medyada kendi deneyimlerinden bahsetmeye başladığını ifade etti.

Saat şöyle devam etti: “Bir TV yöneticisinin cinsel tacizde bulunmuş olması veya setlerde benimle eğlenmek isteyen aktörlerin yaptığı manevralar. İtirafımdan sonra fark ettim ki birçok kadının dili çözüldü ve ‘Ben de mağdurum’ demeye başladılar. Dünyadaki kadınların hareketi beni onurlandırıyor ve en önemlisi de sonucu: Kadınların bir araya gelmesi, tüm bu direnişin birlikte projelere öncülük etmesi. Eşitliği tadacağımızı da umuyorum.”

Kadınlar uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada ‘#MeToo’ etiketiyle anlatırken, bu paylaşımlar çoğalarak büyük bir harekete dönüşmüştü.

#MeToo hareketinden sonra ‘feminizm’ kelimesinin 2017’de yılın kelimesi seçildiğinin hatırlatılması üzerine Saat, Türkiye’de bu kelimeden korkulduğunu belirterek, “Çocukları olan arkadaşlarıma ‘Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın’ diyorum” diye ekledi.