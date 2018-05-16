Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

‘Tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’nden sonra yaptığı açıklamalardan sonra sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Barış Atay geceyarısı serbest bırakıldı.

Bir fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyleyen Yerkel, kamuoyundan özür dilediğini dile getirmişti.

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Oyuncu Atay, Yerkel’in ‘özrü’nün ardından şu tweeti paylaşmıştı:

Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz! — Barış Atay (@barisatay) 13 Mayıs 2018

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’sa, dünkü yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e şöyle seslenmişti: “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!”

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“Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” başlığıyla yazılı bir açıklama yapan Atay şunları kaydetmişti: “16 yıllık bu iktidar ve her koşulda halka karşı tetikçi olarak kullandığı herkes, aynı Yusuf Yerkel gibi ağlayarak, yalancı bir utanç içinde özür dileyecek fakat yine de yargılanacak! Sen de onlardan birisin. Tahir Elçi’nin kanı ellerinde hala, yoksa unuttun mu? Çünkü biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” demişti.

Avukat Tahir Elçi, Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge‘ programında sarf ettiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışma sırasında öldürülmüştü.

Atay’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığını avukat Efkan Bolaç, “Nihayet Barış Atay’ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu” diye duyurdu.

Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.

Bianet’in aktardığına göre gözaltına alınan Atay, “Ahmet Hakan’ın mesajı yerine ulaşmış” dedi.

Avukat İsmail Demirci, Atay’ın kendisine, “Suçlular yargılanmalı” dediğini aktardı.

Demirci, Atay’ın durumundaki son gelişmeleri paylaştı:

Barış Atay hakkında verilen gözaltı kararında, suçlama yazılmamış! Ancak dosyadaki verilerden ve savcının talimatından malum tweet nedeniyle alındığı belli. Soruşturma savcısı saat 15:00-16:00 civarında sorgu işleminin başlayacağını belirtti. #BarısAtayDerhalSerbestBırakılsın — ismail demirci (@ismaildmrc) May 16, 2018

Avukat Efkan Bolaç’ın verdiği bilgiye göre, savcı Atay’ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etti.

Gece geç saatlerde Atay’ın serbest bırakıldığını da Bolaç duyurdu:

Barış atay serbest bırakılıyor. Az önce emniyetten aradılar barışı almaya gidiyorum. Dayanışma her şeydir bu unutulmasın.. — Efkan Bolaç (@efkanbolac) May 16, 2018