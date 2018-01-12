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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Barış Atay: Polis ‘Sadece Diktatör’ oyununu engellemeye çalışıyor

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Oyuncu Barış Atay, polisin ‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyununu engellemek istediğini söyledi.

Atay, Twitter hesabından, İstanbul emniyet müdürünün talimat verdiğini, Kadıköy emniyetinin de Kadıköy’deki tüm sahneleri arayarak “Sadece Diktatör burada mı oynuyor, bu oyun sakıncalı, şikayet var” dediğini öne sürdü.

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“Neredeyse her temsile sivil polis gönderdiğiniz için bilmemeniz mümkün değil” diyen Atay, Onur Orhan’ın yazdığı, yönetmenliğini Caner Erdem’in yaptığı oyunun üç sezonda 157 kez sahnelendiğini ifade etti.

Oyunun yalnızca Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda oynandığını aktaran Atay şunları kaydetti: “Diğer sahnedeki dostlarımızı, oyunun orada oynanmadığını bilmenize rağmen taciz etmeniz boşa bir çabadır. Hiçbir tiyatrocu arkadaşımız ve biz tehditlerinize boyun eğecek değiliz. Öyle olsa iktidarınız süresinde tiyatro yapmak yerine, ‘saray’da yemek kuyruğuna girerdik zaten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emir erlerini kapı kapı dolaştırmasına gerek yok, çok istiyorlarsa oyunu gelip izleyebilir ya da farklı temsillerde kaydettikleri video görüntülerinden izleyebilirler. İş yükünüz de azalmış olur.”

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Erdoğan’ın da sadece kendisinden bahsedildiği paranoyasına kapılması ya da kendine bu kadar büyük bir önem atfetmesi gereksizdir. Derdimiz sadece kişiler değil, baskıcı yönetimler ve diktatörlüklerdir. Tek diktatör de kendisi değildir, sadece sistemin küçük bir parçasıdır. Özet olarak ‘Sadece Diktatör’ şu ana kadar yaklaşık 40 bin seyirciye ulaşmıştır, bundan sonra da her türlü engelleme çabanıza, baskılara rağmen ulaşmaya devam edecektir. Biliriz ki korkunuz budur!”

‘Devam edecek’

Kadıköy Emek Tiyatrosu da Atay’ın sözleri yönünde bilgi paylaştı.


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