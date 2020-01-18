Oyuncu Azari, ırkçılık tartışmalarına yol açan Simpsons’taki Apu karakterini artık seslendirmeyecek

ABD’de 30 yıldır devam eden çizgi dizi ‘The Simpsons’taki Hint kökenli marketçi Apu’yu seslendiren oyuncu Hank Azari artık karakteri seslendirmeyeceğini duyurdu.

Apu karakterini seslendiren oyuncu Hank Azari. Fotoğraflar: IMDB/Fox

Tam adı Apu Nahasapeemapetilon olan karakter bir süredir ırkçı stereotipler üzerine kurulu olmakla eleştiriliyordu. Çok sayıda çocuğu olması, ‘görücü usulü’ evlenmesi gibi ırkçı stereotipler üzerine kurulu olan karakter hakkında bir belgesel de çekilmişti. Komedyen Hari Kondabolu’nun çektiği ‘The Problem with Apu’ belgeseli, karakterin bu yanlarını göstermiş ve tartışma yaratmıştı.

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30 yıldır Apu’yu seslendiren oyuncu Azari yaptığı açıklamada “Kararı birlikte verdik, doğru olan buydu. Karakterde bir tür değişiklik yapma gibi bir durum olmayacaksa ben artık seslendirmeyceğim” dedi.

Bu karardan sonra Apu karakterini başkasının mı seslendireceği yoksa tamamen diziden mi çıkarılacağı henüz belli değil.

Azari ayrıca The Simpsons’daki barmen Moe ve polis şefi Wiggum karakterleri de dahil birçok karakteri de seslendiriyordu.