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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe Gezi: Oyuncu Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Ekran görüntüsü

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararın gerekçesi olarak Gezi Parkı eylemleri eylemleri gösterilirken, Alabora ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ ile suçlanıyor.

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‘Gezi Parkı eylemleri 2011’den beri planlanıyor’

Fotoğraf: Reuters

Gezi Parkı eylemlerinin 2011’den beri planlandığı öne sürülen kararda, Alabora’nın 2011’de çektiği bir videoda ‘Ayaklan İstanbul’ ifadesinin bulunması da delil olarak gösterildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır…”

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‘Kavala ile beraber OTPOR lideriyle görüştü’

Savcılığın gönderdiği yazıda Alabora’nın Gezi Parkı eylemlerine finansal ve lojistik destek sağladığı öne sürülen OTPOR lideri Ivan Maroviç ile gösteriler öncesi İstanbul ve Mısır’da görüştüğü öne sürüldü.

İddiaya göre bu görüşmelere Alabora’nın eşi Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomvvonyi de katıldı. Görüşmeler 18-21 Haziran 2012’de İstanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise Mısır’da gerçekleştirildi.

Yazıda Maroviç’in Mısırda bulunduğu esnada tutuklu işadamı Osman Kavala’nın da yurt dışında olduğu belirtildi.

Geçen yıl 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

‘Tiyatro oyunuyla ayaklanma teşvik edildi’

Alabora ve Kavala’nın Türkiye’ye döndükten sonra 30 Temmuz 2012’de ‘Mi Minör’ adlı tiyatro oyununun provalarına başladığı belirtilen kararda “Bu oyunda özetle ‘Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın’ teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır” dendi.

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