Oyuncu Ahmet Kural’ın bir yıl dört aylık hapis cezasına savcılık itirazı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, eski sevgilisi Sıla’yı darp ettiği suçlamasıyla oyuncu Ahmet Kural’a toplamda bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası verilmesine itiraz etti.

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sonunda Kural’a üç suçlamayla hapis cezası verilmişti.

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Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre savcı Ergül, usul ve esas yönünden mahkeme kararına itiraz etti. İtiraz metni İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na (istinaf) gönderildi.

Savcı, itirazında Kural’ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç’un ifadesine değindi. Tunç, ifadesinde Kural’ın Sıla’ya “O…. sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor” dediğini iddia etmişti.

Savcı, bu ifadenin, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmeden karar verildiğini ifade etti. Savcı, raporda evin içindeki sesin yan evden duyulamayacağının belirtildiğini belirterek, raporun ifadeyle birlikte değerlendirilmesini, resmi makamlar aracılığıyla yeni rapor alınmasını istedi.

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İtiraz metninde, mahkeme tarafından kararda yeterli bir açıklama da yapılmadığı dile getirilerek bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak tehdit ve hakaret bakımından hüküm kurulmadığı belirtildi. Kural hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılması talep edildi.

Kural’a ‘tehdit’den yedi ay 15 gün, ‘basit yaralama’dan beş ay, ‘hakaret’ten de beş ay dört gün hapis cezası verilmişti.