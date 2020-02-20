Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde üç araç birbirine girdi. Kazaya karışanlardan birinin oyuncu Ahmet Kural olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Kazada bir kişi yaralanırken Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi.

Burada alınan ifadesinin ardından Kural’ın sürücü belgesine altı ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.

