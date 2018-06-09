Oyun dünyasında heyecan verici gelişme: Blizzard yeni ‘Diablo projesi’ için iş ilanı açtı

Blizzard firması, rol yapma oyunlarının (RPG) öncüsü kabul edilen Diablo için altı yıl aradan sonra yeni bir proje başlattığını duyurdu. Bu projenin Diablo IV olabileceği düşünülüyor.

Blizzard kendi resmi kariyer sitesi üzerinden verdiği ilanda ‘zindanlar için yeni sanatçı’ aradığını açıkladı.

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İlanda “Yeni, açıklanmamış bir Diablo projesi üzerinde çalışıyoruz. Yetenekli bir zindan sanatçı mısınız? Gel ve bizimle çalış, birlikte olağanüstü bir şey yapacağız” ifadeleri yer aldı.

İlanın verilmesiyle beraber oyun dünyasındaki herkesin aklına seride yeni bir oyun fikri (Diablo IV) gelse de açıklanan projenin Diablo III ile ilgili genişleme paketinin habercisi olabileceği de düşünülüyor.

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İlanda yapılan iş tanımında oyun için, özellikle de Diablo’nun karanlık temasına uyan ‘zorlayıcı varlıkların modellenmesi ve oluşturulması’ öngörülüyor.