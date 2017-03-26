‘Oyum ‘Evet’ dese aynı yaptırım uygulanacak mıydı?’ ‘Hayır’ paylaşımı sonrası açığa alınan hakem Meclis gündeminde

Sinop’ta üç yıldır hakemlik yapan İlker Şahin’in ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı için açığa alındığı iddiası Meclis gündemine taşındı.

”Evet’ diyen Demirören’e yaptırım uygulanacak mı?’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu soruları yöneltti:

“1.Sinop’ta 3 yıldır hakemlik yapan İlker Şahin’in sosyal medyada üzerinden 16 Nisan Anayasa Referandumu’nda kullanacağı oyu açıkladığı gerekçesiyle açığa alındığı iddiası doğru mudur?

2.İddia doğru ise, İlker Şahin? sosyal medya üzerinden 16 Nisan Anayasa Referandumu’nda oyunun “EVET” olacağını açıklasaydı aynı yaptırım uygulanacak mıydı?

3.Sosyal medya üzerinden referandum oyunun “EVET” olacağını açıklayan kaç kamu görevlisi hakkında işlem yapılmıştır? Yapılan işlemler nelerdir ve güncel akıbeti nedir?

4.Sosyal medya üzerinden 16 Nisan Anayasa Referandumu’nda oyunun “HAYIR” olacağını açıklayan kaç kamu görevlisi hakkında işlem yapılmıştır? Yapılan işlemler nelerdir ve güncel akıbeti nedir?

5.Sosyal medya üzerinden 16 Nisan Anayasa Referandumu’nda oyunun “HAYIR” olacağını açıklayanların baskı ve tehdit ile karşı karşıya bırakıldığı iddiaları doğru mudur? Bu tür baskıları önlemek için alınan tedbirler nelerdir?

6. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in Futbol Zirvesi’nde oyunu açıklaması akabinde herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

7.Merkez Hakem Kurulu Başkanınına kim veya kimler tarafında bu kararın alınması istendiği bildirilmiştir? Bu talimatı verenler hakkında herhangi yasal bir işlem yapılacak mıdır?

8.İlker Şahin’in tehdit edildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise tehdit edenler kimlerdir?”