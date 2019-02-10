Oysa basit bir sinüzit ameliyatıydı: Sekiz ay yanlış tedavi, iki beyin operasyonu ve koma

İzmir’de yaşayan Sevdet Vatansever, iki yıl önce geçirdiği sinüzit ameliyatı sonra gelişen komplikasyonlar sonucu iki beyin ameliyatı olmak zorunda kaldı. üçüncü ameliyata hazırlanırken komaya girdi.

Sevdet Vatansever ve eşi Yeliz Vatansever. Fotoğraflar: DHA

Torna tesviye işleri yapan evli ve iki çocuk babası Sevdet Vatansever, Aralık 2016’da baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada sinüzit teşhisi konulan Vatansever, doktor M.U. tarafından sinüslerinin temizlenmesi için ameliyata alındı. Bir gece hastanede yatan Vatansever, iki gün sonra şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle tekrar aynı hastaneye gitti. Doktor M.U.’nun durumun normal olduğunu söylemesi üzerine evine giden Sevdet Vatansever, şikayetleri geçmeyince, hastane ile evi arasında mekik dokumaya başladı.

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Ameliyat sonrası alerji deyip sekiz ay tedavi ettiler

Ağırının geçmesi için güçlü ağrı kesiciler verilen Vatansever’in, burnundan da akıntı gelmeye başlaması üzerine 2017 yılının ocak ayında bu kez de alerji teşhisi konuldu. Yaklaşık sekiz ay süren bu tedaviden de bir sonuç alınamadı.

Beyin cerrahisi devreye girdi

Sevdet Vatansever bunun üzerine beyin cerrahına götürüldü. MR çekilmesiyle, sinüs ameliyatı sırasında Vatansever’in beyin duvarında ‘1 TL‘lik metal para büyüklüğünde delik açıldığı, buradan da beyin omurilik sıvısının aktığı, rahatsızlıklarının da bundan kaynaklandığı saptandı. Aynı hastaneye bir kez daha yatırılan Sevdet Vatansever’e beyin ameliyatı yapıldı. Ancak çilesi yine bitmedi…

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Beyine ikinci ameliyat

Sıvı akıntısı devam eden Vatansever şifayı bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aradı. 2017’nin kasım ayında açık beyin ameliyatı geçirdi. Bu kez hastanede bir ay yatmasına rağmen düzelme yaşanmadı. Sıvı akışı sürüyordu.

Yeni ameliyata hazırlanırken yoğun bakıma girdi

Taburcu edilen Vatansever, sıvı akışının sürmesi üzerine son olarak Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi’ne gitti. Kontrollerde beyin duvarının ciddi zarar gördüğü, buradan sıvıyla birlikte beynin sarkmaya başladığı belirtilerek, menenjit teşhisiyle yeniden ameliyat olmasına karar verildi. 21 Ocak günü ameliyat için hastaneye yatışı yapıldığı sırada fenalaştı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Vatansever’in son olarak bilinci kapandı. Beyni zarar gördüğü, menenjit olduğu için de ameliyata alınamıyor.

Aile hem umutlu haberi bekliyor hem adalet arıyor

Vatansever’in ailesi bir yandan yoğun bakım ünitesinin önünde umutlu bekleyişini sürdürürken, bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı.

Eşinin basit bir ameliyat denilerek ikna edildiğini söyleyen Yeliz Vatansever şunları anlattı: “Ameliyattan sonra kaç kez gittik, ilk olarak sorumluluğu üstlenmediler. Sonra eşimin sağlık durumu bozulunca ücretsiz ameliyat ettiler. Ancak sağlığına kavuşamadı. İki kez de beyninden ameliyat oldu, ancak beyin duvarında açılan delik kapatılamadı. Buradan sürekli omurilik sıvısı aktı, beyni de o bölgeden sarkmaya başladı. Bu da beynine zarara verdi. Eşim artık yaşadığı acılara ve sağlık sorunlarına daha fazla dayanamadı ve komaya girdi. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması, bunun için dua ediyoruz. Bu süreçte eşim gibi biz de büyük zorluk yaşadık, tedavi giderleri için evimizi sattık, kiraya çıktık. Şimdi onu da ödeyemez duruma geldik.”

Yeliz Vatansever, doktor M.U. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca 110 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.