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Yaramazlara biraz batar!

Oynayan kişi Gülen’e benziyormuş: Sağlık müdürlüğü filmine ‘FETÖ’ soruşturması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün tanıtım filminde bulunan bir kişinin Fethullah Gülen’e benzerliği nedeniyle üç kişi açığa alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İHA’nın haberine göre eğitimlerde, kongrelerde ve seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi TRT’ye gönderildikten sonra filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

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Bunun gerekçesi ise filmde evinde rahatsızlanan yaşlı bir yurttaşı oynayan kişinin Fethullah Gülen’e benzemesi.

Video yayından kaldırılırken, soruşturma kapsamında sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin incelediği 1 dakika 56 saniyelik videoda 30’a yakın ‘sübliminal’ mesaj bulunduğu öne sürüldü.


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