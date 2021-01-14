Oynarken süte fare zehri koyan çocuk, kardeşi ve annesi taburcu oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dört yaşındaki çocuk, oyun oynarken annesinin hazırladığı süte fare zehri koydu. O, kardeşi ve annesi hastaneye kaldırıldı. Üçü de taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre dün Karadoruk Mahallesi’nde dört yaşındaki M.K.Y., oyun oynarken hamile olan annesi Z.Y.’nin hazırladığı süte fare zehri karıştırmış, sütten içen M.K.Y. ile iki yaşındaki kardeşi B.Y. ve annesi zehirlendi.

Reklam

Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ve çocukları ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi, M.K.Yi. ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Anne Z.Y. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Çocuklarının ardından anne Z.Y. de taburcu oldu. Anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.