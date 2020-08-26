‘Oynamayan corona olsun’ anonsu yapan piyanist ve düğün sahibine para cezası

Bursa’da bir düğünde piyanistin “Hadi herkes piste. Oynamayan corona olsun” anonsu üzerine 30 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekmesi sonucu düğün sahibine ve piyaniste para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

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Emniyet ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa mahallesindeki düğünde bir piyanistin, “Hadi herkes piste. Oynamayan corona olsun inşallah” diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Davetin ardından piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandı.