Oynamak serbest, izlemek yasak: Gazeteciye saldıran Başakşehirli dört futbolcuya bir yıl ‘seyirden men’ cezası

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A Spor muhabiri Selman Kutlu’ya yönelik saldırıya karışan Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve sezon sonundan kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan’a bir yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Süper Lig’in 28’inci haftasında Rizespor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, kaptan Emre Belözoğlu’nun bir kişiyle tartışmasını görüntüleyen A Spor muhabiri Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar’a saldırmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıda yaralanan Kutlu şikayetçi olmuştu.

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Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan savcılık, futbolcular Babacan, Ceylan, Ayhan ve Tekdemir’i ifadeye çağırmıştı.



Dört futbolcunun yanı sıra, saldırıya karışan dört kulüp çalışanının ifadeleri bağlı bulundukları adreslerdeki savcılıklarca alındı.

Delil ve görüntüleri inceleyen savcılık, Babacan, Ceylan, Ayhan ve Tekdemir’le birlikte kulüp çalışanları Koray Akyüz, Barboros Vehbi Güveli, İlker Yıldız ve Volkan Bostan’a, ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında bir yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verdi.