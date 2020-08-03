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Yaramazlara biraz batar!

Oynamak için evden çıkıp dönmeyen çocuk yıkılan bir istinat duvarının altında ölü bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, boş bir evin yıkılan istinat duvarının altında ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’ndeki evinden öğle saatlerinde oyun oynamak için çıkan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, akşam eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

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Polis ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından çevrede aranan çocuk, evlerinin birkaç sokak uzağındaki kullanılmayan bir evin yıkılmış istinat duvarının altında bulundu.

Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Efe’nin cansız bedeni, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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