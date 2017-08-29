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Oylamayla karar alındı: Kerkük de bağımsızlık referandumuna katılacak

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Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Kerkük’de sabah saatlerinde toplanan Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla referanduma katılmayı kararlaştırdı.

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Karar Kerkük’te halaylarla kutlandı.

Türkiye’nin şiddetle karşı çıktığı bağımsızlık referandumuna Batılı ülkeler de zamanlamanın yanlış olduğu gerekçesiyle mesafeli yaklaşıyor. Ancak IKBY Başkanı Mesud Barzani, uzun süredir beklediklerini, referandumdan geri adım atmayacaklarını birçok kez söyledi.

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