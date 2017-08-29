Oylamayla karar alındı: Kerkük de bağımsızlık referandumuna katılacak

Manisa’da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP’nin misyonunu yitirdiğini savundu. MHP parti teşkilatlarından istifa furyası devam ediyor. Manisa’da MHP üyesi olan 549 kişi, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Atatürk Kent Park’ta toplandı. MHP’nin eski il başkanı […]