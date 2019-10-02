Öykü Arin’den güzel haber: Saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı

Antalya’da lösemi tedavisi gören dört yaşındaki Öykü Arin’in dökülen saçları ve kaşları yeniden çıkmaya başladı.
Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı tedavisi için Antalya’daki hastaneye götürülmüştü.
Öykü Arin için donör kampanyası düzenlenirken, babası Çağdaş Yazıcı’dan alınan yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tutmuştu.
Öykü Arin, naklin ardından hastaneye yakın evine taburcu edildi. Çocuğun hastalık nedeniyle dökülen saçları ve kaşları da yeniden çıkmaya başladı. Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının fotoğrafını paylaştı.