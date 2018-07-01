Oybirliğiyle yasalaştı: AYM’den 11 KHK’nın ‘yok hükmünde’ sayılması talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) kabulüne ilişkin 11 yasanın daha ‘yok hükmünde’ sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları oybirliğiyle reddetti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, AYM, TBMM’de onaylanan 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı kanunların iptali talebini reddetti.

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Böylece, bu 11 OHAL KHK’sı ‘yasa’ kabul edildi ve süreklilik kazandı.

Kararlarda, KHK’ların ‘yok hükmünde’ sayılamayacakları vurgulandı ve şöyle denildi: “Dava dilekçesinde yer alan Anayasa’ya aykırılık iddialarının kanunun şekil bakımından denetimini gerektirmesi, bu denetimin ise son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlı olması nedeniyle söz konusu aykırılık iddialarının incelenmesi Anayasa Mahkemesi’nin denetim yetkisi kapsamı dışında kalmaktadır.”