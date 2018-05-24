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Yaramazlara biraz batar!

Oybirliğiyle: Hakemi itip yumruk gösteren Arda Turan’ın 16 maçlık cezası 10’a düştü

 

Tahkim Kurulu, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yumruğunu gösteren Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu.

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Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp iten Arda kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Turan’ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turan’a 16 maçtan men ve 39 bin lira para cezası vermişti.

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Turan’ın 16 maçlık cezasını oybirliğiyle 10 maça düşüren Tahkim Kurulu, para cezasının sabit kalmasına hükmetti.

Hakemi itip yumruk gösteren Arda Turan’a 16 maç ceza

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