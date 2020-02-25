OYAK, Demirören’in enerji şirketlerini devralıyor

Mesleki Emeklilik Fonu OYAK, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvurduğunu, Milangaz’ı satın almaya yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

OYAK’ın açıklaması şöyle: “Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır.”

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OYAK’ın akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedeflediği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam etmektedir.”

OYAK, ağustos ayında iştiraki Ataer Holding vasıtasıyla British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya varmış, ancak ‘beklenen ticari verimliliğinin sağlanamayacağı’ gerekçesiyle kasım ayında müzakereleri sonlandırmıştı.

OYAK yine kasım ayında, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketlerini satın almak üzere Demirören Holding’le görüşmelere başladığını açıklamıştı.