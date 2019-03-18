Oya Armutçu: Şiddet, tecavüz, uyuşturucu dışındaki suçlara indirim üzerinde çalışılıyor

İnfaz Yasası üzerinde çalışan bakanlıktaki komisyon, tüm önerilerle birlikte 2 yılın altındaki suçlara getirilen tutuklama yasağını da inceliyor. Kadına/çocuğa şiddet, tecavüz ve uyuşturucu satıcıları yönünden infaz indirimi yok. Belki artış bile olabilir. Ancak diğer suçlar yönünden bir indirim üzerinde çalışılıyor. Yeni infaz düzenlemesi yolda. Şu anda 10 yıl ceza alan bir kişi 6.5 yıl hapis yatıyor. Eski infaz sistemine dönülürse, 10 yıl ceza alan bir kişi 4 yılda çıkacak. Cezaevlerindeki doluluğa belki bir çözüm olabilir ama ceza adaleti açısından yine çok tartışılır.
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