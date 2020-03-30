Oya Armutçu: Kreş ve anaokulu ücretleri talep edilemez

Özel okullarda koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim, özel öğretim, kreş ve anaokullarında verilmeyen hizmetler nedeniyle hukuken ücret iadesi istenebilir mi? Nereye, hangi koşullarda başvurulabilir?

Tüketici hukuku alanında uzman avukat Buğcan Çankaya’ya tüm bu sorularınızı yönelttim.

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“Uzaktan eğitim yoluyla sürdürülemeyen kreş, anaokulu seviyesindeki eğitimlere bağlı ücretlerin, kesintiye uğradıkları tarih itibarıyla ücretlerinin talep edilemeyeceği, daha önceden ödenen ek hizmetlerin bedellerinin ise iadesinin gerekeceği açıktır. Örneğin kreş hizmeti alan tüketicinin, bu hizmet nedeniyle mart ayı ücretini ödememesi, ayrıca ek olarak servis, yemek gibi ücretler ödüyorsa bu ücretleri de ödememesi gerekmektedir.”

Oya Armutçu’nun yazısı

