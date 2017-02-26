Oy ve Ötesi’nin ‘16 Nisan’daki ana hedefi ‘sandığa katılım’: Bu seçim farklı

Daha önce ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda müşahitlik organizasyonu gerçekleştirmeyeceğini açıklayan Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da ‘sandığa katılım’ hedefliyor.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’e konuşan Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Gözde Elif Soytürk, referandumdaki çıkış noktalarını “Oy ver” olarak tanımlarken, “Eğitim çalışmalarımız olacak. İnternet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda ‘Oy ver’ kampanyamızı bu hafta başlatacağız. Bu seçim diğerlerinden farklı. A sistemi veya B sistemi üzerine bir seçim yapacağız” dedi.

“Seçimin güvenli olması için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Soytürk, “Bir önceki seçimlerde siyasi partilerin yapmadığı veya az yaptığını düşündüğümüz gereklilikleri kendimiz yapmaya çalıştık. Bu seçimde artık bizim 148 bin kişilik tabanımız da bunu öğrendi. Müşahitlik nasıl olunur ne yapar tüm donanıma sahip” diye konuştu.

Sandıkta görev almak isteyenlerin bir partiye gidip yalnızca “Ben seçim günü herhangi bir sandıkta görev almak istiyorum” diye başvurması gerektiğini söyleyen Soytürk, sandık kurulunda yer almak içinse deneyimli olmanın gerekliliğine vurgu yaptı: “Eski üyelerimizin mutlaka gidip kurullara başvurmalarını istiyoruz. Kurullara son başvuru tarihi de 16 Mart. 16 Mart’tan 19 Mart’a kadar sandık kurulunun üyeleri kurayla netleştiriliyor. 19 Mart ile 16 Nisan arası tarihte ise müşahit olmak için başvuruda bulunabilirler. En büyük çağrımız bu kaydı yaptıktan sonra eğitimlerimizi takip edebilirler.”

2014’ten bu yana seçim güvenliği, sandık gözlemciliği, oy sayım organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, referandumda müşahitlik organizasyonu yapmayacağını açıklamıştı.