Oy sayımının sürdüğü Maltepe’de kavga

İstanbul’un Maltepe ilçesinde oyların sayımı sürerken kavga çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu seçimi önde tamamlandı. Ancak AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayılırken, bazı ilçelerde de tüm oyların sayımı devam ediyor.

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Yaklaşık 309 bin seçmenin oy kullandığı, 1089 sandığın bulunduğu Maltepe’de de tüm oyların sayım işlemi devam ediyor. CHP tarafı, AKP ile MHP’nin, sayımın yavaşlatılmasını sağlayarak mazbata sürecinin uzatılmasını amaçladığını öne sürüyor.

CHP’nin eski İstanbul milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Maltepe İlçe Seçim Kurulu, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan sayımı hızlandırmak için oyları sayan kişi sayısını artırmak istedi. Ancak AKP ile MHP’liler, bu gelişme üzerine topluca sayım yapılan alana girerek sayımı durdurdu.

İstanbul Maltepe'de oy sayımı devam ederken dışarıdan bir AKP milletvekili ile gelen AKP ve MHP'liler sayımı engellemeye çalıştı. Grup polisin müdahalesi ile dışarı çıkarıldı. Oy sayım işlemi durdu.#dokuz8 pic.twitter.com/GRRlkjDXfI Reklam April 12, 2019

Dokuz8 Haber’in paylaştığı bir videoda, kapının önünde kavga çıktığı görüldü. Yarkadaş’ın bildirdiğine göre ilçede sayılan sandık sayısı 600’e yaklaştı. İmamoğlu’nun halen AKP’li Binali Yıldırım’ın 13 bin 935 oy önünde olduğu belirtildi. Sayım işleminin devam etmesi bekleniyor.