Oy pusulasını paylaşanlara suç duyurusunda bulunulacak

Adil Seçim Platformu, oy pusulalarının fotoğrafını çekip paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Sosyal medyada bazı AKP seçmenleri, kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip paylaşıyor.
Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan platform, sandık başındaki ihlallerin kendileriyle paylaşılmasını istedi.
Sandık başında karşılaştığınız ihlalleri görüntüleyerek #Sandıkİhbar etiketiyle paylaşabilir ve kayıtlarımıza geçebilirsiniz. @musabircom ekipleri tüm paylaşımları hassasiyetle inceliyor. #Seçim2018
— Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018
Platform ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.
Oy pusulalarının fotoğraflarını çekerek yayınlayan kişiler hakkında 298 sayılı Seçim Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı suç duyurusunda bulunulacaktır. Hukuk birimimiz oy pusulası içerikli yapılan tüm paylaşımları kayıt altına almaktadır. #Seçim2018
— Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise oylarını paylaşanlara arka çıkarak para cezalarını kendisinin ödeyeceğini ifade etti.
Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim.
— Sedat Peker (@sedat_peker) June 24, 2018