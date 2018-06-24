Oy pusulasını paylaşanlara suç duyurusunda bulunulacak

Adil Seçim Platformu, oy pusulalarının fotoğrafını çekip paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sosyal medyada bazı AKP seçmenleri, kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip paylaşıyor.

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Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan platform, sandık başındaki ihlallerin kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Sandık başında karşılaştığınız ihlalleri görüntüleyerek #Sandıkİhbar etiketiyle paylaşabilir ve kayıtlarımıza geçebilirsiniz. @musabircom ekipleri tüm paylaşımları hassasiyetle inceliyor. #Seçim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018

Platform ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

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Oy pusulalarının fotoğraflarını çekerek yayınlayan kişiler hakkında 298 sayılı Seçim Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı suç duyurusunda bulunulacaktır. Hukuk birimimiz oy pusulası içerikli yapılan tüm paylaşımları kayıt altına almaktadır. #Seçim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise oylarını paylaşanlara arka çıkarak para cezalarını kendisinin ödeyeceğini ifade etti.