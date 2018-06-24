Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oy pusulasını paylaşanlara suç duyurusunda bulunulacak

 

Adil Seçim Platformu, oy pusulalarının fotoğrafını çekip paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyada bazı AKP seçmenleri, kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip paylaşıyor.

Reklam

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan platform, sandık başındaki ihlallerin kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Platform ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

Reklam

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise oylarını paylaşanlara arka çıkarak para cezalarını kendisinin ödeyeceğini ifade etti.


SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Tutanak örneğini alana kadar sandıkları terk etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Islak tutanaklar tutuluncaya ve sizler birer örneğini alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz” dedi. CHP lideri kamu görevlilerine de seslendi: “Devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. İşlemlerin herkesin gözünün önünde olması gerekiyor.”

Yeni sistem: Yürütmeye geniş yetki, Meclis’te çok parti

Referandumda kabul edilmesinin ardından bugün yapılan seçimle birlikte hayata geçecek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak kararname çıkarma ve bütçe yapma hakkına sahip olurken, TBMM’yi çok partili bir dönem bekliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...