Oy kullanmak için ‘üç ay ikamet’ şartı

Seçimlerde oy kullanmak için en az üç ay ikamette oturma şartı geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet, yerel yönetimler ve seçimlerle ilgili bazı yasalarda değişikliğe hazırlanıyor.

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İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma esaslarına ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.

Taslağa göre köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmek için ‘seçim başlangıç tarihi itibariyle en az üç aydan beri o köy veya mahallede oturma’ şartı aranacak.

Bununla, seçimlere kısa süre kala seçmen kütüklerinin aktarılması sorununun önlenmesi hedefleniyor.