Oy kullanılan okulda müdürle odaya kapanan AKP’li Akdoğan’a tepki

Eski başbakan yardımcısı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın oy kullanılan okulun müdürünün makam odasına gidip konuşması tepki çekti.

Akdoğan Çankaya’da bulunan Akgül Ulusoy İlkokulu’nu oy kullanma işlemleri sürerken bir grup partiliyle birlikte ziyaret etti. Oy verme işlemlerinde görevli sandık görevlilerini ziyaret eden Akdoğan, daha sonra okul müdürünün odasına geçti. Çevrede bulunanların “Oy vermeye mi geldiniz” sorusu üzerine Akdoğan, “Hayır ziyarete” dedi.

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Akdoğan okul müdürüyle makam odasına geçip müdürle kapalı kapılar ardında görüştü. Bunun üzerine seçmenler yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Görüşmenin haberini alan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, okula gitti. Tepkilerin sürmesinin ardından Yalçın Akdoğan açıklama yapmadan okulu terk etti.