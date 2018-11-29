Oy kullandı: Metro Turizm’in ömür boyu hapis hükümlüsü patronu Gürcistan’da

Yargıtay’ın ömürboyu hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıkan Metro Holding patronu Galip Öztürk Gürcistan’dan fotoğraf paylaştı.

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün, ömür boyu hapis cezasının kesinleştiği gün yurt dışına gittiği ortaya çıkmıştı.

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili davada ‘azmettirici‘ suçlamasıyla yargılanan Öztürk’ün cezası Yargıtay’ca onanmasına rağmen iki yıl önce infaz durdurma kararı verilmişti.

Toplamda yedi kişinin yargılandığı davayla ilgili infaz durdurma kararının gerekçesi, yargılamayı ‘FETÖ’cü hakimlerin yürütmesiydi. O dönem Gürcistan’da yaşayan Galip Öztürk, kararın ardından Türkiye’ye dönmüştü.

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, geçen pazartesi Öztürk hakkında verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetmiş, iki yıl önce durdurulan infazın devamına karar vermişti. Hakkında yakalama kararı çıkmayan Galip Öztürk ise aynı gün Gürcistan’a kaçmıştı.

Galip Öztürk, dün Gürcistan’dan bir fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk, paylaştığı mesajda “İstikrar devam etsin, Gürcistan büyüsün. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı için oyumu kullandım” dedi.