Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Oy çokluğuyla: Konyaspor’un beş maç seyircisiz oynama cezası onandı 

Share4
Pin1
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 5

 

Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin lira para cezasını onadı.

Fotoğraf: DHA

TFF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor’un itirazını inceleyen kurulun, ‘sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından’ oy çokluğuyla beş maç seyircisiz oynama ve 250 bin lira para cezasını onadığı belirtildi.

Reklam

Yeşil-beyazlı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 100 bin lira para cezası da oy birliğiyle onandı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor’u taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle beş maç seyircisiz oynama ve 250 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Kurul, Beşiktaş’ın da yine saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

Konyaspor beş, Beşiktaş bir maç seyircisiz; Orman’a 45 gün hak mahrumiyeti

Başbakan sözü: Konyaspor’un cezasının hafifletilmesi için gerekeni yapacağım

Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı

‘Olaylı’ Süper Kupa finaline çifte soruşturma: Ek tedbirler alınacak

Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına 10 tutuklama daha 

‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftarlardan biri tutuklandı

Gerekçe ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı: 17 taraftar hakkında yakalama kararı  

Beşiktaş taraftarının ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına ‘terör’ soruşturması

Sahaya bıçak atan taraftar serbest

Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

 


Share4
Pin1
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 5

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Ağustos 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...