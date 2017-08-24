Oy çokluğuyla: Konyaspor’un beş maç seyircisiz oynama cezası onandı 

Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin lira para cezasını onadı.

TFF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, Konyaspor’un itirazını inceleyen kurulun, ‘sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından’ oy çokluğuyla beş maç seyircisiz oynama ve 250 bin lira para cezasını onadığı belirtildi.

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Yeşil-beyazlı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 100 bin lira para cezası da oy birliğiyle onandı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalkışması gerilimi iyice yükseltmişti.

Kupa finalinde yaşananlar, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı harekete geçirmiş, çifte soruşturma başlatılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor’u taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle beş maç seyircisiz oynama ve 250 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Kurul, Beşiktaş’ın da yine saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.