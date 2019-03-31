Oy atmaya ambulansla gitti

İzmit’te bel fıtığı ameliyatı olan Naime Köroğlu, yürüyemediği için ambulansla okula getirilerek oy kullanması sağlandı.

Fotoğraf: DHA

Evlerinden çıkamayacaklar için kent genelinde Türkiye’nin diğer kentlerinde olduğu gibi seyyar sandıklar hazırlanırken, ambulansla taşınabilecekler için de Kocaeli büyükşehir belediyesine ait ambulanslar kullanıldı.

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Hasta nakil ambulansıyla İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirilen Naime Köroğlu, sedyeyle okula taşınarak, 1095 No’lu sandıkta oyunu kullanması sağlandı. Oy verdikten sonra tekrar ambulansla evine götürülen Köroğlu, “Belim ağrıyordu, oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.