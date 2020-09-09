Oxford’un ‘corona’ aşısı çalışmalarına bir deneğin hastalanması üzerine ara verildi

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 deneylerinde bir kişide nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının küresel testlerine ara verdi.

Söz konusu aşı corona virüse karşı en önde gelen potansiyel aşı adaylarından biri olarak görülüyordu.

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Testlere ara verilmesi, aşının yıl sonunda hazır olması olasılığını düşürdü.

AstraZeneca, bağımsız bir komitenin güvenlik verilerini gözden geçirebilmesi için kendi istekleriyle testlere ara verdiklerini ve bu münferit olayın test takvimine olan etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Stat News’e göre, aşı deneğinin yakalandığı hastalığın kaynağı ve bunun ne zaman olduğuyla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı ancak deneğin iyileşmesi bekleniyor.