Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oxford’un ‘corona’ aşısı çalışmalarına bir deneğin hastalanması üzerine ara verildi

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 deneylerinde bir kişide nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının küresel testlerine ara verdi.

Söz konusu aşı corona virüse karşı en önde gelen potansiyel aşı adaylarından biri olarak görülüyordu.

Reklam

Testlere ara verilmesi, aşının yıl sonunda hazır olması olasılığını düşürdü.

AstraZeneca, bağımsız bir komitenin güvenlik verilerini gözden geçirebilmesi için kendi istekleriyle testlere ara verdiklerini ve bu münferit olayın test takvimine olan etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Stat News’e göre, aşı deneğinin yakalandığı hastalığın kaynağı ve bunun ne zaman olduğuyla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı ancak deneğin iyileşmesi bekleniyor.

Reklam

Oxford aşısında umutları artıran gelişme: Çift koruma sağlıyor

Oxford Üniversitesi’nin ‘corona’ aşısında ‘doğru türde bağışıklık tepkisi’ sağlandı

Brezilya Oxford’un potansiyel ‘corona’ aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu

ABD, Oxford’un umut vadeden ‘corona’ aşısından 300 milyon doz sipariş etti

Hindistan, Oxford’un deney aşamasındaki ‘corona’ aşısında seri üretime başlıyor

ABD’li şirket insanlarda denenen ‘corona’ aşısının ilk sonuçları için ‘olumlu’ dedi

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı insan üzerinde denenmeye başlıyor

SON HABERLER

Ankara ve Atina neden bir türlü masaya oturamıyor?

Gerek Türkiye gerek Yunanistan resmi açıklamalarında ‘müzakere /diyalog masasına oturmayı arzu ettiğini’ dile getirdiği halde bunu bugüne dek bir türlü gerçekleştiremedi. Bu da taraflar arasındaki güvensizliği gösteriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...