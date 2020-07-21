Oxford’un ‘corona’ aşısı bu yıl piyasaya çıkabilir

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin üstünde çalıştığı corona virüsü aşısının yıl sonuna kadar piyasaya çıkabileceği ancak bunun kesin olmadığı bildirildi.

Fotoğraf: Biontech

Britanyalı ilaç üreticisi AstraZeneca’ya lisanslanan henüz deney aşamasındaki aşının erken evre klinik çalışmalarda bağışıklık tepkisi ürettiği açıklandı. Bu durum yıl sonuna kadar aşının kullanımına başlanabileceği beklentisini artırdı.

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Aşı üzerinde çalışan Sarah Gilbert BBC Radio’ya şöyle konuştu: “Aşının piyasaya sunulması için yıl sonu hedefi bir olasılık ama bunun kesinliği yok çünkü üç şeyin olması gerekiyor.”

Gilbert aşının ileri evre çalışmalarda işe yaradığının görülmesi, yüksek hacimlerde üretilmesi ve düzenleyicilerin acil kullanım için hızla lisans vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Çok sayıda insanın aşılanmaya başlamasından önce bu üç şeyin hepsi sağlanmalı” dedi.