Oxford’un 900 yıllık tarihinde bir ilk: ‘Düşük’ notlu öğrenci de alınacak

Oxford Üniversitesi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar için açtığı iki programına 900 yıllık tarihinde ilk kez A*A*A ve AAA notlarının altında ABB mezuniyet puanlı öğrencileri de kabul edecek.

Fotoğraf: Reuters

The Telegraph’ta yer alan habere göre üniversiteden bugün yapılan açıklamayla tanıtılan ‘Opportunity Oxford’ (Fırsat Oxford) ve ‘Foundation Oxford’ (Temel Oxford) programlarına öğrenci profilindeki çeşitliliği artırmak amacıyla ilk kez daha düşük notlu öğrencilerin de kabul edileceği duyuruldu.

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Foundation Oxford, ‘yüksek akademik potansiyelli’ fakat mültecilik veya birine bakma yükümlülüğü gibi dezavantajlar sebebiyle eğitimleri sekteye uğramış kişilerin katılacağı bir program. 50 kişi kabul edilecek programın süresi ise bir yıl.

Opportunity Oxford ise iki hafta sürecek ve dezavantajlı sosyal çevrelerden gelmiş, dersleri hayli iyi fakat Oxford’da okumak için gerekli notlar için ek desteğe ihtiyacı buyunna öğrencilere yönelik.

Üniversite bu gibi programlarla 2023 itibariyle Britanya’nın en dezavantajlı gruplarından aldığı öğrencilerinin oranını bugünkü yüzde 15 seviyesinden yüzde 25’e çıkartmayı hedefliyor.