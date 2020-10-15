Oxfordlu araştırmacılar beş dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirdi

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları beş dakikada sonuç veren corona virüsü testi geliştirdi.
Üniversite 2021’in başında test cihazının ürün geliştirmesine, altı ay içinde de onay alıp kullanıma başlamayı planlıyor.
Araştırmacılar cihazın corona virüsünü yüksek doğrulluk oranlarıyla tespit edebildiğini belirtti.
Uzmanlar önümüzdeki kış aylarında corona virüsü ve diğer mevsimsel virüslerin bir arada dolaşımda olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.
Corona virüsünü diğer virüslerden başarılı bir şekilde ayırabildiği belirtilen Oxford testi hızlı, basit ve uygun maliyetli bir alternatif olarak önümüzdeki aylarda özellikle havaalanları gibi toplu tarama yapılan yerlerde talebi karşılaması açısından önemli bir avantaja sahip.