Oxford’da, ‘corona’ aşısını geliştiren ekipte yer alan profesör: Pahalı olmayacak

Geçen ay insan üzerinde denenmeye başlayan, Britanya’daki Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca’nın işbirliğiyle geliştirilen aşının ‘pahalı olmayacağı’ açıklandı.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

Nisan sonunda Hindistan’da seri üretimine başlanan aşıyı geliştiren ekipteki profesörlerden, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Jenner Enstitüsü’nün müdürü Adrian Hill, “Bu tek dozluk aşı olacak ve pahalı olmayacak” dedi.

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Reuters’a konuşan Hill, aşının küresel ihtiyacı karşılamak amacıyla yedi farklı noktada üretileceğini ve maliyetin düşük tutulacağını belirterek, “Amacımız en kısa sürede, çok etkili ve düşük fiyatlı bir aşı elde etmek” ifadelerini kullandı.

En az yedi yerde üretilecek

Dünyada, Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar arasında ‘yol kateden ve umut vaat edenlerden biri’ olarak nitelendirilen, ‘ChAdOx1 nCoV-19’ adlı aşının bini aşkın kişide denendiğini söyleyen Hill şöyle devam etti: “Gönüllülerin yarısına geliştirdiğimiz aşı yapıldı. İkinci gruba ise yaygın kullanılan bir menenjit aşısı yapıldı.Aşının ne kadar işe yaradığı konusundaki ilk verileri temmuz ve ağustosta elde edeceğiz.”

Aşının Hindistan’daki Serum Enstitüsü dahil aralarında Çin ve Avrupa ülkelerindeki üretim merkezlerinin de olduğu en az yedi yerde imal edileceğini söyleyen Hill, eylül ayına, daha aşının işe yaradığı kanıtlanmadan 1 milyon dozun hazır olacağını da anımsattı.