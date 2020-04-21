Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı insan üzerinde denenmeye başlıyor

Britanya, Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen aşının insan deneylerine perşembe günü başlanacağını duyurdu. Üniversitenin aşı ekibinden Prof. Dr. Andrew Pollard her şey yolunda giderse milyonlarca doz aşının sonbaharda hazır olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sağlık Bakanı Matt Hancock düzenlediği basın toplantısında hükümetin aşının bulunması için elinden geleni yaptığının altını çizerek Oxford Üniversitesi ekibine aşı çalışmaları için 20 milyon pound (yaklaşık 171 milyon 336 bin lira) kaynak sağladıklarını açıkladı.

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Pollard, normalde aşı geliştirme sürecinin 18 ay sürdüğünü ancak ekibi tarafından geliştirilen aşının eylülde hazır olabileceğini söyledi.

Bakan Hancock hükümetin şimdi de üretim kapasitesine yatırım yapacağını, böylece aşı güvenli şekilde işe yararsa halkın mümkün olduğunca hızlı şekilde faydalanacağını belirtti.

MERS aşısı avantajı

Pollard Oxford’un yine corona virüsünden kaynaklanan SARS ve MERS aşıları üzerine hali hazırda çalışmaları olduğu için yeni tip corona virüsü aşı projesinde avantajlı olduğunu dile getirdi.

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Yeni tip corona virüsü ortaya çıktığında insanlar üzerinde deneme aşamasına geçmiş MERS aşısına sahip olduklarını belirten Pollard böylece yeni tip corona virüsünün genetik kodu ocak ayında çözüldüğünde bu yeni aşıyı hazırlamalarının çok kısa sürdüğünü söyledi.