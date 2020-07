Oxford Üniversitesi’nin ‘corona’ aşısında ‘doğru türde bağışıklık tepkisi’ sağlandı

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği potansiyel ‘corona’ aşısında doğru türde bağışıklık tepkisi sağlandığı açıklandı.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

Klinik deneylerde üçüncü aşamaya geçen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan üniversitenin profesörlerinden Sarah Gibert, aşının şimdiye kadar 8 bin kişiye uygulandığını belirtti.

Reklam

Gilbert, AstraZeneca’nın üreteceği aşının ne zaman kullanıma hazır olacağıyla ilgili ise net bir tarih verilemeyeceğini ifade etti.

Söz konusu aşı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘corona’ aşısı çalışmalarında en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.

Speaking at a parliamentary hearing, Sarah Gilbert, professor of vaccinology at the university, said the trial has enrolled 8,000 volunteers for the Phase III of its trial into the vaccine, AZD1222, which was licensed to AstraZeneca.

Reklam

She said she couldn’t give a timeline for when the vaccine might be ready as it depends on the results of the trial.

A leading scientist behind the University of Oxford’s potential COVID-19 vaccine said on Wednesday the team has seen the right sort of immune response in trials, which have entered the Phase III clinical stage