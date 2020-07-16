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Yaramazlara biraz batar!

Oxford aşısında umutları artıran gelişme: Çift koruma sağlıyor

Oxford Üniversitesi’nin potansiyel ‘corona‘ aşısıyla ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Aşının denendiği gönüllülerde hem antikor hem de T hücresi bağışıklık tepkisi gözlendi.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

Oxford Üniversitesi’nin AstraZenca işbirliğiyle yürütüğü aşı çalışmalarında insan deneyleri nisan ayında başlamıştı.

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Daily Telegraph’ın haberine göre bir doz aşı yapılan 500 gönüllüden alınan kan örneklerinde hem antikor hem T hücreleri tepkisi tespit edildi.

T-hücreleri virüsü ve enfekte ettiği hücreleri öldürerek vücudun viral enfeksiyonlara karşı geliştirdiği tepkide önemli bir role sahip.

Oxford’lu bilim insanlarının aşıyla ilgili bu keşfi, özellikle Covid-19 sonrası gelişen antikorların haftalar içinde azalıp yok olabileceğini gösteren yeni bir araştırma nedeniyle büyük önem taşıyor. Antikorların aksine T hücreleri vücutta uzun süre kalabiliyor.

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Gazeteye konuşan bir yetkili T hücreleri ve antikor kombinasyonun insanları koruyacağını umuduğunu söyledi.

Aşının Brezilya ayağında 5 bin gönüllüyle deneme çalışmaları devam ediyor. Her şey yolunda giderse ‘corona‘ aşısının ekimde hazır olması öngörülüyor.

Aşıyla ilgili ilk bulguların detaylı sonuçları 20 Temmuz’da tıp dergisi Lancet’te yayınlanacak.

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